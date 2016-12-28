Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.538
    Euro: 3.697
  • BIST: 77399.64
    Altın: 129.77

Kapat
Buradasınız : » » Artvin ve Hakkari için doğalgazda düğmeye basıldı

Artvin ve Hakkari için doğalgazda düğmeye basıldı

BOTAŞ, Hakkari ve Artvin doğalgaz boru hattı yapımı için ihale tarihlerini belirledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Artvin ve Hakkari için doğalgazda düğmeye basıldı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Hakkari ve Artvin illeri doğalgaz boru hattı yapım işi için yeni yılın ilk aylarında ihaleye çıkılacağını duyurdu.
 
BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan ilana göre, Hakkari doğalgaz boru hattı yapım işi, 8 Şubat 2017'de açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.
 
Uzunluğu yaklaşık 203 bin 803 metre olacak hat, 12 inç çapındaki yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı sisteminden oluşacak. Van sınırından Hakkari'ye ulaşacak boru hattının yapım süresi, yer tesliminden itibaren 720 gün olarak belirlendi.
 
Ayrıca, Artvin doğalgaz boru hattı Faz-1 ve Faz-2 yapım işleri için sırasıyla 12 Ocak ve 18 Ocak 2017'de açık ihale usulüyle ihaleye çıkılacak.
 
Hattın ilk fazı, yaklaşık 78 bin 85 metre uzunluğunda ve 10 inç çapındaki yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı sisteminden oluşacak.
 
Söz konusu hattın ikinci fazı için de yaklaşık 32 bin 673 metre uzunluğunda ve 10 inç çapında doğalgaz çelik boru hattı sistemi yapılacak.
 
Artvin doğalgaz boru hattının her iki fazının yapım süresi, yer tesliminden itibaren 630 gün olarak belirlendi.
 
Öte yandan, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapılacak doğalgaz boru hattı yapımı için de 10 Ocak 2017'de ihaleye çıkılacak.
 
Etiketler: Botaş, doğalgaz, Hakkari, artvin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  EKONOMİ

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm Ekonomi Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER