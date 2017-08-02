  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Arıcılık ve süt sığırcılığına 20 milyon hibe desteği

Arıcılık ve süt sığırcılığına 20 milyon hibe desteği

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Erzurum'da 2 bin 205 aileye, süt sığırcılığı, güneş enerjisi ve fenni arıcılık için 20 milyon Türk lirasından fazla kredi desteği sağlandı.

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Arıcılık ve süt sığırcılığına 20 milyon hibe desteği

Erzurum'da, orman mahallelerinde yaşayan 2 bin 205 aileye, son 4 yılda, süt sığırcılığı, güneş enerjisi ve fenni arıcılık için 20 milyon Türk lirasından fazla kredi desteği verildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkça orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla geliştirilen projelerin ülke genelinde ara verilmeden uygulandığı belirtildi.

Bakanlığın bölgenin coğrafi şartlarını göz önünde bulundurularak uygun projeleri hayata geçirdiği aktarılan açıklamada, Erzurum'da süt sığırcılığı, güneş enerjisi ve fenni arıcılık başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine son 4 yılda yaklaşık 20 milyon Türk lirasından fazla kredi desteği sağladığı bildirildi.

Söz konusu süreçte şehirde toplam 2 bin 205 aileye destek veren Bakanlığın bu yıl ise Erzurum'daki 130 aileye 2 milyon Türk lirası destek vermeyi hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da "Bakanlık olarak orman köylülerini düşünüp kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdik. Bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarına işaret eden Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Etiketler: erzurum, süt sığırcılığı, fenni arıcılık, kredi, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
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