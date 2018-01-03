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Buradasınız : » » Arıcılara 60 milyon liralık büyük destek

Arıcılara 60 milyon liralık büyük destek

Türkiye genelinde 47 bin üreticiye 60 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak.

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Arıcılara 60 milyon liralık büyük destek

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Türkiye genelinde yaklaşık 47 bin üreticiye 60 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını söyledi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıcılara ilk defa 2003 yılında "ana arı" adı altında yapılan destekleme ödemesinin 2008 yılından sonra kovan başı verilen destekle devam ettiğini, bu tarihten itibaren arıcılara kovan başına 10 lira verildiğini belirtti.

Türkiye genelinde yaklaşık 47 bin üreticiye 60 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağına işaret eden Çiftçi, "Bu para arıcılarımız için son derece önemli. Ocak ayının son haftası ya da şubat ayının ilk haftasında yapılacak bu ödemeyle üreticilerimiz arılarının bakımlarını gerçekleştirebilecek ve genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek." dedi.

Arıcılara nakliye desteği konusunda da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çalışması olduğunu belirten Çiftçi, arıcıları yalnız bırakmayan hükümete tüm üyeleri adına teşekkür etti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: destek, arıcı, arı
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