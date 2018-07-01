Arı sütü ev kadınlarının umudu oldu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün geçen yıl başlattığı "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Üretimi Projesi" kapsamında şimdiye kadar 100'ün üzerinde ev kadınına eğitim verildi.

Proje Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Ümit Karataş, projenin asıl amacının önder kadın çiftçiler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kursiyerleri seçerken genellikle işsiz ev kadınlarını ve bu işi yapmaya gönüllü olanları tercih ettiklerini ifade eden Karataş, şu anda 21 kursiyerin eğitim gördüğünü, geçen yıldan bu yana eğitim alanların sayısının ise 100'ü geçtiğini belirtti.

Karataş, önceliklerinin ekonomiye katkı sağlamak olduğunu dile getirerek, "Bu proje sayesinde ev hanımları kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecekler. Kursiyer ev hanımlarına arı sütünün hasadından pazarlamasına kadar her şeyi öğretiyoruz. Beklentimiz buradan eğitim alan ev hanımlarının bir süre sonra kendi işletmelerini kurup arı sütü satmaya başlamaları. Zaten Ordu bal üretiminde çok önemli noktada. Bu projeyle arı sütü üretimi ve pazarlamasında da önder olmak istiyoruz" diye konuştu.

Karataş, arı sütünün hücre yenileyici özelliği olduğuna değindi ve "Şeker ve kolesterolü düşürücü etkisi bulunmaktadır. Arı sütü aynı zamanda kozmetik sanayi ve apiterapide kullanılmaktadır. Çok da pahalı bir üründür. Kilogram fiyatı 2 bin 500 ile 7 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Ev kadınları memnun

Kursiyerlerden Hacer Yıldırım, meslek edinmek için eğitime katıldığını belirterek, kursu bitirdikten sonra arı sütü üretmek ve pazarlamak istediğini, bu konuda kendisine güvendiğini söyledi.

Gülşah Gümüşkaya da kendi ayakları üzerinde durmak için çaba gösterdiğini söyledi, "Daha önce arılardan korkuyordum. Buraya geldikten sonra hiçbir korkum kalmadı. Burada birçok şey öğrendik, çok mutluyuz" diye konuştu.

Kursun kendilerine çok şey kazandırdığını söyleyen Arzu Şeker de, imkanı olan tüm kadınları eğitime katılmaya çağırdı.

Kaynak: AA