Arar Petrol 3 petrol işletme ruhsatı için başvurdu

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, Adıyaman sınırları içinde sahip olduğu 3 ayrı petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziler için petrol işletme ruhsatı başvurusu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol Adıyaman sınırları içerisinde sahip bulunduğu 3 ayrı petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziler için petrol işletme ruhsatı başvurusunda bulundu.

Ayrıca, Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ de bir adet petrol arama ruhsatı almak için başvurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ise bir adet petrol arama ruhsatı için yaptığı başvurudan feragat ettiği bildirildi. AA