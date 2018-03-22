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Buradasınız : » » Araplar Türk kahveli, Avrupalılar Antep fıstıklı helva seviyor

Araplar Türk kahveli, Avrupalılar Antep fıstıklı helva seviyor

Lokumu, kaymağı, sucuğu ve termaliyle markalaşan Afyonkarahisar'da üretilen birbirinden farklı helva çeşitleri de, iç pazarın yanı sıra birçok ülkeden talep görüyor.

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Araplar Türk kahveli, Avrupalılar Antep fıstıklı helva seviyor

Geleneksel yöntemlerle modern teknolojiyi buluşturarak 4 kuşaktır üretim yapan "Helvacızade Hacı Kadir" işletmesinin sahibi Serkan Ayhopa, ailesinin 1932 yılında klasik tahin helvası ile başladığı üretimi, kürek, yazlık, kandil ve leblebili helva gibi pek çok çeşitle sürdürdüklerini söyledi.

Tahin helvasının içeriği, tahin, şeker ve çöven suyundan oluşuyor.

Tahin, Fethiye ve Köyceğiz’den gelen yerli susamdan yapılıyor. Tatlandırıcı Afyonkarahisar pancar şekerinden kullanılıyor. Çöven suyu da ağaç kökünün suyudur.

Helva üretiminin önce şekerin kaynamasıyla başladığını anlatan Ayhopa, "Tahin ve çöven suyu ilk önce kürekle yoğurulur, sonra elle yoğurulmayla devam eder. Helvanın damak tadını oluşturan, içerisindeki lifleri ancak bu şekilde sağlayabiliriz” diye konuştu.

Tesislerinde yılda 250 ton helva üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Ayhopa, geleneksel lezzetlerinin yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Üretimin yüzde 40’ı ihraç ediliyor

Helva üretiminin yüzde 40’ı yurt dışına gönderiliyor. İhracatta özellikle Avrupa ülkelerinden Almanya, İngiltere ve Belçika başı çekiyor. Kuzey Afrika ülkelerinden de Cezayir ve Libya’ya ürün gönderiliyor.

Avrupa ülkeleri genellikle Antep fıstıklı ve special kürek helvasını seviyor. Afrika ülkeleri de kakaolu ve Türk kahveli helvalara bayılıyor.

Helva ustası Güngör Ceylan da 18 yıldır helva üretiminde çalıştığını belirterek, Afyonkarahisar’ın lokum ve şekerlemenin yanı sıra helvacılıkta da iddialı olduğunu söyledi.

Ceylan, üretilen çeşitler arasında klasik, kakaolu, Antep fıstıklı, kandil ve yaz helvalarının büyük beğeniyle tüketildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: lokum, kahve, arap, afyonkarahisar
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