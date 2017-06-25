Araplar Türk çikolatasına doyamadı

Türkiye'nin geçen yıla ilişkin toplam çikolata ihracatı 182,6 milyon dolar olurken, bunun yarısından fazlasına tekabül eden 109 milyon dolarlık kısmı Arap ülkelerince alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türk çikolatası en çok Arap ülkelerince tercih edildi.

Geçen yıl toplam çikolata ihracatı 182,6 milyon dolar olurken, ihraç edilen toplam çikolata miktarı 71,3 bin ton olarak kayıtlara geçti. Söz konusu yılda en çok çikolata ihracı Arap ülkelerine yönelik oldu. İhracatta 35,3 milyon dolarla Irak ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 17,1 milyon dolarla Suudi Arabistan, 14,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Türkiye aynı yılda Arap ülkelerinden Yemen'e 6,5 milyon dolar, Cezayir'e 5,6 milyon dolar ve Libya'ya 4,8 milyon dolarlık çikolata sattı. Son dönemde Körfez ülkeleriyle sorun yaşayan Katar'a yönelik çikolata ihracatı ise geçen yıl 3,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl Kanada ve ABD'ye yönelik çikolata ihracatı da milyonlarca doları buldu. Türk çikolatasına 2016'da ABD 4,3 milyon dolar, Kanada ise 3,3 milyon dolar ödedi. İhraç edilen çikolatanın kilogramı geçen yıl 2,6 dolara satıldı.

Öte yandan geçen yıl toplam çikolata ithalatı 21,3 milyon dolar olurken, ithal çikolata miktarı 2,3 bin ton olarak gerçekleşti. Türkiye en çok çikolata ithalatını 2016'da 11,6 milyon dolarla Almanya'dan yaptı.

Türkiye'nin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bazı Arap ülkelerine yönelik çikolata ihracatı tutarları (bin dolar) şöyle:

Ülke 2015 2016

Irak 46.628 35.292

Suudi Arabistan 16.243 17.134

BAE 14.541 14.651

Yemen 4.656 6.447

Cezayir 7.654 5.578

Libya 13.608 4.798

Suriye 5.887 4.132

Sudan 3.577 3.456

Katar 3.510 3.200

Lübnan 3.697 3.323

Mısır 12.155 2.800

Ürdün 3.435 2.285

Kuveyt 1.512 2.250

Tunus 1.827 1.747

Filistin 4.872 1.624

