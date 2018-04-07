Arap yatırımcıların ilgisi Trabzon'daki konut fiyatlarını tırmandırdı

Arap yatırımcılar en çok Trabzon'un doğu bölgesindeki yerleşim yerlerinden konut almayı tercih ederken, Kaşüstü, Şana ve Yalıncak gibi yerleşim yerlerinde konut fiyatları Trabzon'un diğer yerlerine oranla yüksek seyrediyor.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, konut almak için en uygun zamanın kış mevsimi olduğuna dikkat çekerek, yabancı yatırımcıların piyasayı etkilediğini belirtti.

Arap yatırımcıların piyasayı hareketlendirdiklerini kaydeden Taflan, “Kış ayları bazı sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de durgun geçer, Nisan'dan sonra hareketlenmeye başlar. Dolayısıyla yaz ayları daha verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Vatandaşa tavsiyemiz konutunu kışın alsın. Çünkü kış mevsiminde fiyatlar daha uygun olur. Vatandaş genelde bunun tersini yapıyor” dedi.

Arap yatırımcılar şehrin doğusuna yatırım yapıyor

Arapların konut almak için genelde şehrin doğusunu tercih ettiğini kaydeden Taflan, bunun da fiyatları yükselttiğini ifade ederek, “Ortahisar ilçesi yani şehrin merkezinde sıfır binaların fiyatları biraz yüksek. Şehrin doğusu, batısı, güneyine baktığımızda Arap yatırımcıların özellikle doğu bölgesine yüzde 80’lere varan bir yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Yüzde 20’lik bir bölümü ise şehrin batı ve güney kısmına dağılarak konut sahibi oluyor. Dolayısıyla Arap yatırımcılar piyasaya hareketlilik sağlıyor. Arap yatırımcıların şehrimizde konut almalarından mutlu olabiliriz ancak bizim en büyük mutluluğumuz Arap yatırımcılardan ziyade yerli yatırımcılar. Yani Trabzon’da yerleşik yaşayan bölge insanlarının bu konutları onlar gibi alabilmeleri. Bizim arzumuz bu. Fiyatlara baktığımız zaman bu bir arz-talep meselesi. Yabancı yatırımcının olduğu yerlerde fiyatlar da ister istemez oynama oluyor, dolayısıyla bu durum yerli piyasayı etkiliyor. Şehrin doğusu yani Kaşüstü, Şana, Yalıncak’ta fiyatlar biraz üst düzeyde. Arap yatırımcıların doğu tarafını tercih etmesinde havaalanına ve Uzungöl gibi turizm merkezlerine yakın olmaları etkili oluyor. Aynı zamanda peşlerinden gelenlerin de buralara odaklanması arz talep dengesini değiştirdiğinden fiyatların artmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

Trabzon'da sıfır ev fiyatları 300 bin TL’den başlıyor

Trabzon’da sıfır bir evin en az 300 bin TL’den başladığını kaydeden Taflan, “Şu an eski fiyat politikaları yok, fiyat farklılığı var. Şehrimizde piyasada 300 bin TL’den başlayıp 1 milyona kadar çıkan konut fiyatları var. Yani Trabzon’da sıfır bir evi 300 bin TL’den aşağı bulmak neredeyse mümkün değil. 200-300 bin arası olan fiyatlarda vatandaşın pek tercih edebileceği bir proje tipi değil” diye konuştu.

Şehirdeki konut fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden birinin de yüksek arsa fiyatları olduğuna vurgu yapan Taflan "Arsalar kısıtlı, proje de az olunca fiyatlar da yüksek oluyor. Trabzon’da artık en ucuz bölge diye bir şey kalmadı. En ucuz olması gereken yerler ise yıllardan beri proje diye adlandırdığımız, beklediğimiz her anlamda etki ve katkı sağlayacak olan güney çevre yolu projesi. Güney çevre yolu projesi yapıldıktan sonra imar uygulamasından doğabilecek olan arazi arsa yapılarında inşaatlarda fazlalık olacak. Bu durum fiyatlarda bir düşüşe neden olur” dedi.

Kaynak: İHA