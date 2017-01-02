Aralık ayında en fazla yeşil soğanın fiyatı arttı

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43,12 ile yeşil soğan oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Aralık 2016 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 94'ünün perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü ve 127 ürünün fiyatı değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan aralık 2016 itibarıyla yüzde 43,12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 39,37 ile yaş üzüm, yüzde 32,74 ile sivri biber ve yüzde 30,38 ile yumurta olarak sıralandı.

Portakalın fiyatı yüzde 8,63 düştü

Bu dönemde portakal yüzde 8,63 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler sırasıyla yüzde 7,46 ile limon, yüzde 6,06 ile karnıbahar ve yüzde 3,62 ile lahana olarak kayıtlara geçti.