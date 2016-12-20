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Aralık ayında çilek hasadı yapıldı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Silifke ilçesinde örtü altında sezonun ilk hasadı yapıldı.

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Aralık ayında çilek hasadı yapıldı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında sezonun ilk hasadı yapılırken, toplanan yaklaşık 200 kilogram çilek, kilogramı 7 liradan satışa sunuldu.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, yaptığı açıklamada, örtü altında sezonun ilk çilek hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hasadına devam edilen çileğin iç piyasadan gelen talebe göre Türkiye'nin değişik illerine gönderileceğini ifade eden Doygun, özellikle Atayurt başta olmak üzere, Arkum, Kurtuluş, Taşucu, Bahçeköy, Sökün ve Çeltikçi mahallelerinde çilek üretiminin sıklıkla yapıldığını, çileklerin toplanma merkezinin ise Atayurt Hal Tesisleri olduğunu aktardı.

Silifke'nin Türkiye'deki çilek üretiminin en önemli noktalarından birisi olduğunu, kokusu, aroması ve lezzetiyle de Silifke çileğinin benzerinin olmadığını vurgulayan Doygun, "Bu yıl sezonda yaklaşık 20 bin dönüm araziden 80 bin ton çilek hasadı bekliyoruz. Silifke'de, mart ayı sonundan itibaren çilek bolluğu yaşanacak. Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümü yurt içinde pazarlanacak bir bölümü de gelen talebe göre çeşitli ülkelere ihraç edilecek." dedi.

Doygun, yaklaşık 10 bin kadının çilek üretimi sayesinde aile bütçelerine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

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