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Buradasınız : » » Aralık ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Aralık ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 0,1 geriledi.

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Aralık ayı tüketici güven endeksi açıklandı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 0,1 azalış gösterdi. Buna göre kasımda 65,2 olan endeks, aralıkta 65,1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise söz konusu dönemde yüzde 0,3 artarak, aralık ayında 84,8 olarak kayıtlara geçti. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi, kasımda 87,1 iken aralıkta yüzde 0,5 yükselerek 87,5 değerine çıktı. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı beklentisindeki tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi ise kasıma göre yüzde 0,5 azalarak bu ay 70,6 oldu. Bu gerileme, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 2,9 azaldı. Kasımda 18 olan endeks aralıkta 17,5 değerine geriledi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

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