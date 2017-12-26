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Buradasınız : » » Aralık ayı sektörel güven endeksleri açıklandı

Aralık ayı sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

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Aralık ayı sektörel güven endeksleri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasımda 99,7 iken, aralıkta 96,2'ye düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde "iş durumunun" iyileştiğini ve "hizmetlere olan talebin" arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe aralıkta, bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi sırasıyla yüzde 5,2, yüzde 4,7 ve yüzde 0,8 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, aralıkta yüzde 0,7 artarak 100,6 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artış son üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" arttığını ve "mevcut mal stok seviyesinin" mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 2,1 arttı, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1,1 azaldı.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ekimde 82,4 iken, aralıkta yüzde 1 azalarak 81,6 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu gerileme, "alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini" mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde "toplam çalışan sayısında" artış bekleyen girişim yöneticisi sayısı arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 3,5 azaldı, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksinde ise yüzde 0,8 artış gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, sektörel güven endeksleri
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