Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl yüzde 8,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 9,94 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında aylık bazda ise TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 2,98 artış gösterdi.

Aralık itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre, tüketici fiyatları yüzde 7,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,3 arttı.

Aralık ayında en yüksek fiyat artışı patlıcanda

Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 53,14 ile yumurta, yüzde 34,71 ile kabak izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 26,89 ile sivri biber, yüzde 22,03 ile salatalık, yüzde 11,71 ile nohut, yüzde 8,17 ile kahve, yüzde 8,16 ile umreye gidiş ücreti, yüzde 7,92 ile alkollü bira, yüzde 7,31 ile sigaralar, yüzde 6,91 ile rakı yer aldı.

En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 8,72 ile kadın gömleği, yüzde 7,93 ile limon, yüzde 7,56 ile kadın ceketi, yüzde 7,37 ile çocuk kazağı, yüzde 7,15 ile kadın hırkası, yüzde 5,79 ile karnabahar, yüzde 5,68 ile kadın kazağı, yüzde 4,86 ile çocuk gömleği izledi.