Araçlarını modifiye edenlere de tazminat sorumluluğu geliyor

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Tasarısı ile motorlu araçları modifiye edenler imalatçı olarak kabul edilecek, üründen kaynaklı ölüm ve yaralanma olması durumunda zarar görene tazminat ödeyecek.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı’ndaki düzenlemeler hakkında sunum yaptı.

Şenel'in sunumuna göre, tasarıyla, tüm ürünlerin teknik mevzuatına uygun ve güvenli olması sağlanıyor. Ürün güvenliği sürecinde yer alan tüm aktörlerin yükümlülük, görev, yetki ve nitelikleri belirleniyor.

Tasarı, piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada bulunan bütün ürünleri kapsayacak.

AB'ye yapılan ihracat kapsama dahil olacak. İhracat, Türk malı imajının korunması amacıyla ürün güvenliği ve tağşiş boyutuyla kapsama alınacak.

İnsan sağlığı ve güvenliği bakımından ciddi risk veya tehlike oluşturmayan ürün güvenli sayılacak.

Bir ürünü kendi isim ve ticari markası altında piyasaya arz edenler ile piyasadaki bir ürünü, teknik düzenlemesine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirenler imalatçı sayılacak, imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu tutulacak.

Şenel'in sunumuna göre, motorlu araçları modifiye edenler de imalatçılarla aynı sorumluluğa sahip olacak.

İmalatçı ya da ithalatçı, üründen kaynaklı ölüm ve yaralanma olması veya başka bir ürüne zarar verilmesi durumunda, bundan zarar görene tazminat ödeyecek.

Asıl sorumlu muhatap alınacak

Tasarıyla, güvensiz ürünün imalatçısına ulaşılması, asıl sorumlunun muhatap alınması amaçlanıyor.

Buna göre, imalatçı ve ithalatçının isim, unvan veya markaları ve açık adresleri ürünün ya da ambalajının üzerinde yer alacak. Dağıtıcı; imalatçı, ithalatçı veya malı tedarik ettiği kişinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmezse imalatçı kabul edilecek.

Her türlü uygunluk işareti ve belgesi ile test raporlarının gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmesi, kullanılması, tahrif ve taklit edilmesi yasak olacak.

Tasarıyla, iktisadi işletmeciye, risk ve önlemleri, hakkaniyetli ve etkili olacak şekilde duyurması zorunluluğu getiriliyor. Güvensiz ürünlerde kamuoyu daha gerçek anlamda bilgilendirilecek.

Güvensiz ürün geri alınacak

Tüketicilerin güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, iktisadi işletmeciye, güvensiz ürünü tüketicisinden veya kullanıcısından geri çağırma hakkı tanınıyor.

Tasarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere idari para cezaları verilecek. Cezaların belirlenmesinde, aykırılığın büyüklüğü ile firmanın ekonomik durumu dikkate alınacak. Uyarı olmadan uygunsuzluğu gideren ve riskin ortadan kalkması için gerekli tedbirleri alarak uygunsuzluğu tamamen gideren işletmelere ise idari para cezası verilmeyecek.

İnsan sağlığı ve güvenliğinin korunmasının gerektirdiği hallerde, ilgili olabilecek ticari tüm bilgiler ifşa edilebilecek.

Komisyonda kabul edilen tasarı, TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

Kaynak:AA