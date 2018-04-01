Araçları "yürüyen ofis" gibi dizayn ediyorlar

Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde hizmet veren 10 civarında oto tasarım şirketi, Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen araçları modern teknoloji kullanarak modifiye ediyor.

Firmalar, özellikle gurbetçiler tarafından oldukça fazla tercih ediliyor. Çeşitli paketlerle hizmet veren firmalar, marka ve modeli belirlenen araçları müşterileri adına satın alıp istenilen teknolojiyle donatabildikleri gibi müşterilerinin gönderdiği araçları da belirlenen kriterlere uygun olarak dizayn ediyor.

Özellikle uzun seyahat yapan iş adamları, siyasetçiler, sanatçılar ve gurbetçilerin otomobil, minibüs ve otobüs gibi araçları tuvaletinden banyosuna, mutfağından dinlenme bölümüne kadar yeniden tasarlanıyor.

Uzun ve yorucu seyahatler keyfe dönüşüyor

Modifiye üzerine çalışan bir firmanın genel müdürü Hüseyin Zorlu, yaklaşık 35 yıldır sektörde çalıştığını, her geçen yıl beklenti ve kalitenin arttığını söyledi.

Tasarım yaptıkları işlerin başında VIP araçlar geldiğini, müşterilerin isteği doğrultusunda aracı baştan sona yeniden dizayn ettiklerini anlatan Zorlu, en çok talep edilenlerin eşyaların, masaj yapan koltuklar, çalışma ve yemek masası ile oyun konsolu ve uydu bağlantılı televizyon olduğunu aktardı.

Minibüs ve otobüs dizaynı konusunda da çok talep olduğunu, ayrıca yurt dışından gelen talepleri de karşıladıklarını söyleyen Zorlu, şunları kaydetti:

"Onların araçları Türkiye'dekilere nazaran biraz daha farklı oluyor. Burada deri koltuk, masaj sistemi gibi özellikler çok fazla aranmıyor ama onlar istiyor. İş adamları, kamu ve elçilik görevlilerinin yanı sıra sanatçılar ve uzun seyahatlerini keyfe dönüştürmek isteyenlerin araçlarını yeniden dizayn ediyoruz. Araçlarımızda üst düzey elektronik sistemleri uyguluyoruz. Android işletim sisteme sahip telefonlarla kontrol edilebilir araçlar dizayn ediyoruz. LCD ekranlar ile görüntü akışını üst kalitede yansıtıyoruz. Deri kaplama koltuk sistemini, elektronik panel sayesinde katlanabilir hale getirebiliyoruz. İsteğe göre bir nevi yürüyen ofis veya ev gibi akla gelebilecek her şeyi araçlara yapıyoruz."

Firma başta Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre olmak üzere birçok ülkeye hizmet veriyor. Sudan devlet yöneticileri için de otobüsler tasarlıyorlar.

Bugüne kadar yurt dışı için 150'den fazla araç dizaynı yapan firma, istenilenlere göre araçları 20 ila 35 gün arasında yeniden tasarlıyor.

Kaynak: AA