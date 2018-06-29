Araç sahipleri için geliştirilen 'akıllı asistan' uygulaması kullanımda

Otokar, dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde geliştirdiği "akıllı asistan" uygulamasını araç sahiplerinin kullanımına sundu.

Android ve IOS işletim sistemine sahip telefonlar için geliştirilen uygulama, araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak.

Büyük kolaylıklar sağlayacak

Kullanıcılar, uygulama sayesinde araç garanti başlangıç bitiş tarihlerini, periyodik bakımlarını, yer ve zamanlamaları takip edip; bulunduğu bölgeye en yakın bayi ve servisleri görüntüleyip, yol tarifi alabilecek.

Ayrıca aracın ömrünü ve verimliliğini uzatan düzenli bakım paketleri içeriklerini uygulamadan görüntüleyebilecek. Otokar ve ürünleri hakkında güncel bilgilerin, kampanyaların görüntülenebildiği uygulama üzerinde acil durumlar için tek tıkla ulaşılabilen "Acil Numaralar" bölümü de yer alıyor.

Uygulama araç gösterge panelinde yer alan simgeleri de dile getiriyor. "Gösterge Paneli" bölümünü kullanan araç sahipleri, kullandığı araca özel simgeleri detaylıca ne işe yaradığını öğrenebiliyor.

Araç ömrünü uzatacak tüyolar

Ticari araç sahipleri uygulama üzerinden araçlarına özel olarak hazırlanan video içeriklere de "Eğitim" bölümünden ulaşabilecek.

Araç tanıtımlarının yer aldığı video içeriklerinin yanı sıra araç sahipleri teknik konularda da uygulamayı kullanabilecek. Hesaplı ipuçlarının bulunduğu uygulama ile kullanıcılar, araçlarını daha ekonomik kullanıp; olabilecek arızaları minimuma indirebilecek.

Park sorunu çözülüyor

Uygulama park sorununu da tarihe karıştıracak. Araç sahipleri ilk kez gittikleri yerlerde artık yabancılık çekmeyecek. Araçlarını park ettikleri bölgeleri dijital harita üzerinden işaretleyen kullanıcılar, tek bir tıkla park ettiği yeri görüntüleyip, navigasyon uygulaması ile aracına ulaşabilecek.

Bu bölüm üzerinde araç kullanıcıları ayrıca park ettiği yeri yolcularıyla da paylaşabilecek. Aracın park süresi, park edilen yer gibi bilgilerinin de paylaşılabildiği uygulama ile en yakın yakıt istasyonları da görüntülenip yol tarifi alınabiliyor.

Kaynak: AA