  • 12 ARALIK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.835
    EURO 4.522
  • BIST 108619.31
    ALTIN 153.372
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Araç muayene ücretleri değişti

Araç muayene ücretleri değişti

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 115,64 lira ile 305,62 lira arasında olacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Araç muayene ücretleri değişti

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi.

AA

Etiketler: araç muayene ücretleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER