Araç kiralamaya talep 5 yılda 3'e katlandı

Araç kiralamaya talep son 5 yılda hızla artarken, 2012 yılında 17 bin 285 olan müşteri sayısı, geçen yıl sonunda 56 bin 701'e ulaştı.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneğinin (TOKKDER) bağımsız bir araştırma şirketine hazırlattığı "Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"na göre, Türkiye ekonomisindeki büyümeden payını alan araç kiralama sektörü, son beş yılda müşteri sayısında üç, otomobil sayısı ve araç alımlarında iki kattan fazla büyüdü. 2012 yılında 17 bin 285 olan müşteri sayısı, 2016 yılında 56 bin 701 olarak kayıtlara geçti.

Araç kiralama şirketlerinin beş yıllık büyüme trendini gösteren otomobil alım sayısındaki artış da dikkati çekti. Geçen yıl araç kiralama şirketleri, Türkiye'de satılan sıfır binek araçların yüzde 20,5'ini aldı. 2012 yılında 67 bin olan araç alımı sayısı geçen yıl 147 bini buldu.

Rapora göre, kiralık araçların yüzde 95'i dizel yakıtlı ve yerli otomobillerden oluşuyor. Araçlar 2 yılda bir yenilenirken, uzun dönemli araç kiralama sözleşmelerinin yüzde 80'i avroyla yapılıyor. Şirketler, iki yıl ve üstü sürelerle kiralamayı tercih ediyor.

"2016'da 24,6 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştık"

TOKKDER Genel Koordinatörü Tolga Özgül yaptığı açıklamada, sektördeki araç sayısının günlük kiralananlarla birlikte son beş yılda 170 binden 365 bine çıktığını kaydetti. Özgül, "Beş yıl önce 67 bin civarındaki araç alım sayımız 2016'da 147 bine yükseldi. Geçen yıl 24,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık." dedi.

Dünyada otomobil sahibi olmaktan ziyade kiralamaya yönelişin devam ettiğine işaret eden Özgül, uzun dönemli kiralama olarak bilinen operasyonel kiralamanın hem bireyler hem de kurumlar tarafından tercih edildiğinin altını çizdi.

Özgül, operasyonel kiralamalar konusunda Türkiye ile Avrupa'daki tabloyu kıyaslayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde operasyonel kiralama henüz toplam araç parkının ancak yüzde 13'ü civarında. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 30-45'leri buluyor. Bu da sektörün ülkemizde önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle operasyonel kiralama yönteminin kolaylık ve avantaj sağlıyor. Bireyler tarafından da anlaşılması sayesinde satın alma alternatifi yerine kiralamayı tercih edenlerin sayısı günden güne artmasını bekliyoruz."

Araç kiralama yöntemleri

Araç kiralama sektörü, günlük 'rent a car' ve uzun süreli 'operasyonel kiralama' olarak iki şekilde gerçekleşiyor.

Seyahat ihtiyacının artması ve havayolu taşımacılığının ülke genelinde yaygınlaşarak ucuzlamasıyla günlük araç kiralamaya ilginin artması dikkati çekiyor.

Yeni otomobil satın almayı düşünen birçok kişinin marka ve model tercihlerini, ilgilendikleri araçları önce günlük kiralayıp denedikten sonra belirledikleri ifade ediliyor.

Sektörün lokomotifi olan operasyonel kiralama ise avantajlı koşulları ve cazip fiyatlarıyla çoğunlukla şirketler tarafından tercih ediliyor. Bu tür kiralama, hacim olarak sektörün yüzde 90'ını oluşturuyor.