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Arabuluculukta 2018 yılı ücret tarifesi belli oldu

Arabuluculuk faaliyetini yürütenlere yeni yılda yapılacak ödemeye dair asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Arabuluculukta 2018 yılı ücret tarifesi belli oldu

"2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmadığında veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu tarife hükümleri uygulanacak.

Bu tarifedeki ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamayacak. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz sayılıp tarife hükümlerince ücret belirlenecek.

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılacak.

Arabulucu, konusu para olan ve olmayan hukuki uyuşmazlıklarda farklı tarifelere göre ücret alacak.

Tarifede yazılı olmayan hallerde söz konusu tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret verilecek.

Arabuluculuk ücretinin ödemesi, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınarak yapılacak.

Ücret tarifesi

Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk üç saate kadar) 140 lira, takip eden her saat için 100 lira ödenecek.

Bu ücret ticari uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 270, takip eden her saat için 210, ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketiyse saatlik (ilk üç saate kadar) 330, takip eden her saat için 250, diğer tüm uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 170, takip eden her saat için 130 lira olacak.

Söz konusu tarife 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: arabuluculuk, tarife, 2018
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