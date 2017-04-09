Araba almak için doğru zaman mı?

ÖTV ve kur artışlarının fiyatlara yansımaya başlaması nedeniyle talebin yöneldiği ikinci el araç pazarında, bu sene alım satımın geçen yıllara oranla daha fazla olması dolayısıyla 6 milyona yakın aracın el değiştirmesi bekleniyor.

Online 2. el otomobil açık artırma platformu "ikinciyeni.com"u bünyesinde bulunduran Çelik Motor'un Genel Müdürü Özgür Maraş yaptığı açıklamada, ÖTV ve kur artışlarının, talebi ikinci ele yönelttiğini söyledi.

"Biz ikinci ele talebin artacağını düşünüyoruz." diyen Maraş, "Çünkü hem ÖTV hem de döviz kuru artışlarından dolayı yüzde 20'lerin üzerinde artışlar olacak birinci el fiyatlarında. O nedenle Türkiye'de ailenin bineceği bir araba 100 bin liranın üzerinde rakamlara çıktığı için bu sene ikinci ele talep artacaktır." ifadelerini kullandı.

İkinci el satışı birinci elin 5 katı büyüklüğünde

Maraş, Türkiye pazarının, otomotiv pazarının ortalama 1 milyonluk bir pazar olduğunu, ikinci elin ise bunun 5-5,5 katını bulduğunu belirterek, "Yani 5-5,5 milyon ikinci el ticareti oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de asıl büyük pazar, ikinci el pazarıdır. Birinci elin 5 katı büyüklüğünde." dedi.

İkinci elin cazip olmasının birden fazla nedeninin olduğuna işaret eden Maraş, "Özellikle geçen sene kur, ÖTV artışı olduğu için şirketlerin elinde 2016 model araçlar da kaldı. Onlar daha ucuz fiyatlarla satıldı, 2017 başında. Şimdi o araçlar ikinci el biraz daha düşük fiyattan satılacak. Dolayısıyla firmaların stoklarını azaltmak için sattıkları araçlar, ikinci elde göreceli olarak daha da ucuz olacak." diye konuştu.

"Yazla birlikte ikinci ele olan talep çok hızlı artar"

Maraş, ikinci el otomobil almanın bir mevsimi olduğunu ifade ederek, "Özellikle ikinci el araba almak istiyorsanız, kasımdan marta kadar olan dönemde almanız lazım çünkü kasım-aralık birinci el kampanyalarının çok yoğun olduğu bir dönem olduğu için insanlar birinci ele yönelirler, ikinci el fiyatı düşer ve yeni yıl geçişlerinde de yazdan önce araba almanız lazım çünkü yazla birlikte Türkiye'de ikinci ele olan talep çok hızlı artar, o da fiyatları yazdan önce yukarı çeker." değerlendirmesinde bulundu.

"Kesinlikle şu an araba almanızı tavsiye ederim"

Birinci ya da ikinci el araba almanın tam zamanı olduğunu vurgulayan Maraş, şöyle devam etti:

"Eğer arabaya ihtiyacınız varsa, kesinlikle şu an araba almanızı tavsiye ederim. Birinci el, ikinci el hiç fark etmez. Gücünüz neye yetiyorsa araç alın, şu an doğru bir zaman. Bu birinci el için de ikinci el için de geçerli. Şunu söylemem lazım; şirketler daha yapmaları gereken zammı tam anlamıyla yapamadılar. Dolayısıyla bu kur artışlarının birinci ele de yansıması bir miktar zaman alıyor. O yansımayla birlikte ben fiyatların bir miktar daha yukarı gidebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de okulların tatil olmasıyla birlikte arabaya talep çok hızlı artar. Dolayısıyla okullar tatil olmadan birkaç ay önce araba almanızda fayda var."

"6 milyona kadar gidebilir"

İkinci elde yılda ortalama 5-5,5 milyon el değiştirme olduğunu, bu sene ise bu rakamın daha yüksek olabileceğini belirten Maraş, "Birinci el araçlar zam göreceği, fiyatlar artacağı için ikinci ele talebin artacağını düşünüyoruz. Bu sene 5,5 milyonun üzerinde bir ikinci el rakamı göreceğiz, 6 milyona kadar gidebilir." diye konuştu.

"Hala galeriden ciddi bir ikinci el satışı var"

Maraş, ikinci el pazarında 50 bin liranın altındaki araçların çok talep gördüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnternette, özellikle bazı sitelerde yoğun ikinci el ilanları var ama hala ciddi bir galeriden ikinci el satışı var Türkiye'de. Çünkü orada internetteki fiyatlara baktığınız zaman yüzde 7-8 civarında farklılık var. Galeride internetteki fiyatların altında. Türkiye'de 18-20 bin galeri var. Çok fazla galerisi olan bir ülkeyiz. Hala galerilerde epey bir ikinci el ticareti dönüyor."