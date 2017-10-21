'AR-GE harcamamız bugün 25 milyar lirayı geçmiştir'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara'nın Haymana ilçesinde, Mimar Sinan Mühendisler Birliği 2017 Zirvesi'ne katıldı.

Türkiye'deki AR-GE çalışmalarını değerlendiren Elvan, "2002 yılında 1 virgül 8 milyar liralık Ar-Ge harcamamız olurken bugün 25 milyar lirayı geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Ar-Ge'nin gelişmesi için yoğun bir çaba harcandığını anlatan Elvan, "2002 yılında 1,8 milyar liralık Ar-Ge harcamamız olurken bugün 25 milyar lirayı geçmiştir. Bu yeterli mi? Hayır yeterli değil. Güney Kore'nin Ar-Ge harcamaları milli gelirinin yüzde 4'ünün üzerindedir, biz harcamaları yüzde 0,5'ten yüzde 1'ler seviyesine çıkardık ancak daha katedilmesi gereken çok mesafeler olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber