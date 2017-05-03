  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Apple'ın geliri 52,9 milyar dolara yükseldi

Teknoloji devi Apple, bu yılın ocak-mart döneminde net kar ve gelirinin arttığını açıkladı.

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Appleın geliri 52,9 milyar dolara yükseldi

Teknoloji devi Apple, bu yılın ocak-mart döneminde net kar ve gelirinin arttığını açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 52,9 milyar dolar oldu. Apple'ın toplam gelirinin yüzde 65'i uluslararası satışlardan elde edildi.

Şirketin bu dönemde net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 11 milyar dolara yükseldi.

iPhone ve iPad satışları düştü

Söz konusu dönemde, iPhone satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 düşerek 50,8 milyona, iPad satışları da yüzde 12,7 azalarak 8,9 milyona geriledi.

Mac bilgisayar satışları ise yüzde 5 artarak 4,2 milyona ulaştı. Şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir yüzde 17 artışla 7 milyar dolara çıktı, Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen gelir ise yüzde 32 artarak 2,9 milyar dolara ulaştı.

Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin altında kalması nedeniyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kaybetti.

Günü 147,52 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 2,1 kayıpla 144,40 dolara kadar geriledi.

Analistler, Apple'ın hisse değerindeki düşüşün yarın da devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Etiketler: apple, Apple geliri, iphone, ipad
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