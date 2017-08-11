  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Apple'dan Türk kullanıcılarına 'internet alışverişi' uyarısı

Apple'dan Türk kullanıcılarına 'internet alışverişi' uyarısı

Apple, Türkiye'deki kullanıcılarını bankacılık işlemleri konusunda uyardı.

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Appledan Türk kullanıcılarına internet alışverişi uyarısı

Apple, Türkiye'deki müşterilerine bugün bir mail gönderdi. Bu mailin içeriğinde BDDK'nın almış olduğu karara ilişkin bilgiler yer alıyor.

İşte Apple'ın açıklaması;

"Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kısa bir süre önce kullanıcıları internet dolandırıcılığına karşı korumak için yeni bir karar aldı. 18 Ağustos 2017 saat 00.01 itibarıyla tüm kullanıcıların kredi ve banka kartlarını internetten yapacakları işlemlerde kullanabilmek için bankalarıyla irtibata geçerek gerekli onayları vermeleri gerekecek. Kartınızın artık internet işlemlerinde kullanılamıyor olabileceğini tespit ettik. İleride tekrar satın alma işlemi yapmak isterseniz bankanızla irtibata geçerek kartınızın internet işlemlerinde kullanılmasına onay vermenizi tavsiye ederiz."

Öte yandan internet üzerinden alışveriş yapma işlemi için; 17 Ağustos tarihine kadar kullanıcıların bankasına başvurması gerekiyor. Aksi takdirde 18 Ağustos'tan sonra kartlarının bir sonraki işleme kadar internet alışverişine kapatılacağı duyurulmuştu.

Apple da, iTunes ve App Store üzerinden kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerine; kartlarını internet alışverişine açık tutmaları konusunda öneride bulundu.

Etiketler: apple, bddk, bankacılık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, iTunes, app store, internet alışverişi
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