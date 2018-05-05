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Buradasınız : » » Apple hisseleri bir günde yüzde 4,1 artışla rekor kırdı

Apple hisseleri bir günde yüzde 4,1 artışla rekor kırdı

Apple'ın piyasa değeri, 37 milyar dolar artışla 933 milyar dolara kadar yükseldi.

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Apple hisseleri bir günde yüzde 4,1 artışla rekor kırdı

ABD'nin piyasa değeri en yüksek şirketi olan teknoloji devi Apple'ın hisseleri rekor kırdı.

New York borsasında işlem gören Apple'ın hisse başına değeri bugün 184,25 dolara kadar yükselerek, şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

3 Mayıs'ı 176,89 dolardan kapatan Apple hisseleri, 4 Mayıs'ta yüzde 4,1 artış kaydetti.

Ayrıca, Apple'ın piyasa değeri dün 896 milyar dolar iken bugün 37 milyar dolar artışla 933 milyar dolara kadar yükseldi.

Apple'ın hisselerindeki artış, ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın açıklamalarının ardından geldi.

Buffett, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Berkshire Hathaway firmasının bu yılın ocak-mart döneminde 75 milyon adet Apple hissesi aldığını duyurdu. Firma, geçen sene sonu itibarıyla yaklaşık 165 milyon adet Apple hissesine sahipti.

Berkshire Hathaway'in toplamda yaklaşık 44 milyar dolar değerinde Apple hissesi bulunuyor.

Kaynak: AA  

Etiketler: apple, hisse, rekor
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