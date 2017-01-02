Antep fıstığının "geleceği"ne yatırım yapıyorlar

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), adı Gaziantep'le özdeşleşen ve kentin dünyaca ünlü mutfağında tatlılardan yemeklere kadar pek çok çeşitte kendisine yer bulan Antep fıstığına fiyat istikrarı getirecek, kalitesini artırarak ihracatta önünü açacak projeler üzerinde çalışıyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu yaptığı açıklamada, Gaziantep'in ve bölgenin en önemli ürünü olan Antep fıstığının sorunlarını çözmek için göreve geldikleri günden bu yana çalıştıklarını söyledi.

Çiftçi bir aileden geldiği için Antep fıstığının sorunlarını bildiğini aktaran Tiryakioğlu, sektörün üretimden, rekolte tahminine, işlemesinden ticaretine kadar bütün yönleriyle adeta röntgenini çektiklerini söyledi. Tiryakioğlu, "Damla sulamanın yaygınlaşmaya başlamasıyla Antep fıstığının en büyük sıkıntılarından biri olan ve halk arasında 'var yılı, yok yılı' olarak bilinen periyodisite bitiyor, üretim alanları da artıyor. Dolayısıyla rekoltede artık 100 bin ton ve üzeri rakamlar konuşulacak. Üretim birkaç yıl içerisinde de 300 bin tonlara çıkacak." dedi.

Antep fıstığı sektöründen 400 binden fazla insanın evine ekmek götürdüğüne dikkati çeken Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Bölge için çok büyük bir potansiyel. En önemli tarım ürünlerimizden birisi olan kuru, kırmızı kabuklu Antep fıstığında şu ana kadar bir TSE standardımız bulunmuyordu. Borsamız öncülüğünde başlatılan ve 2 yıl süren çalışmalar neticesinde kırmızı kabuklu Antep fıstığının TSE standardı hazırlandı. Bu standart 2016 yılı içerisinde yayınlandı. Sonra lisanslı depo kurmak istedik. Bununla ilgili tebliğin olmadığını gördük. Girişimlerimizle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, söz konusu tebliği çıkardı. İlk lisanslı depoyu kurmak için İpekyolu Kalkınma Ajansına başvurduk. 14 milyon civarında bir hibe desteği aldık. Karayollarının Nizip ile Gaziantep arasındaki 80 bin metrekarelik alanını ihaleyle satın aldık. Deponun kurulması için süreç devam ediyor. En yakın zamanda 10 bin ton kapasiteli depomuzu üreticilerimizin hizmetine sunacağız."

Lisanslı depoculukla Antep fıstığının sağlıklı koşullarda saklanabileceğini, aflatoksinin önüne geçileceğini, çiftçinin daha fazla gelir elde edeceğini ve tüccarın da rahat ticaret yapabilir hale geleceğini vurgulayan Tiryakioğlu, fıstık bankacılığı olarak da adlandırdıkları bu sisteme geçildiğinde fiyatlardaki dalgalanmaların da önüne geçileceğini bildirdi.

Projeler üretimden depolamaya kadar her alanı kapsıyor

Tiryakioğlu, Antep fıstığı konusunda "Mükemmeliyet Merkezi" kuracaklarını belirterek, "Antep fıstığı üreticileri ve işletmeleri dış pazarlarda daha rekabetçi bir yapıya sahip olmak için ürün kalite ve güvenirliğinin test edilmesi adına yürütülecek bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda İpekyolu Kalkınma Ajansı ve borsamız iş birliğiyle Gaziantep'te 2 milyon TL bütçe ile Antep Fıstığı Mükemmeliyet Merkezi yapıyoruz." diye konuştu.

Büyük emeklerle ve bin bir zahmetle yetiştirilen Antep fıstığını işleme noktasında bazı teknolojik eksiklikler bulunduğunu kaydeden Tiryakioğlu, bu kapsamda TÜBİTAK ve borsa iş birliğiyle 2 milyon avroluk bütçeyle Gaziantep'te Fıstık İşleme Pilot Tesisi kuracaklarını aktardı.

Tiryakioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurulacak tesisin yeri ve binası borsamız tarafından tahsis edilecek. Lisanslı depomuzun yanında olacak bu tesisler. Fıstığın üretiminden sanayisinin gelişimine kadar faydalı olacak her tür çalışma burada yapılacak. Biz fıstığının bugününe değil geleceğine çalışıyoruz, yatırım yapıyoruz. Antep fıstığı 1-2 yıl içinde ihracat ürünü haline geldiğinde bizim bütün altyapımızın hazır olması lazım. Üretimden imalata ve depolamaya kadar tüm altyapının hazır hale gelmesi için bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz."