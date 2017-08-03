Antep fıstığına ihracat dopingi

Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticinin rağbet gösterdiği fıstık, başta Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere 56 ilde yetiştiriliyor.

Çalışmalar sayesinde meyve veren ağaç sayısı Türkiye'de 2010 yılında 128 bin, 2011 yılında 112 bin, 2012 yılında 150 bin, 2013 yılında 89, 2014 yılında 80 bin, 2015 yılında da 144 bin, 2016 yılında ise 170 bin ton rekolteye ulaştı.

Türkiye, geçen yılki rekoltesiyle, 350 bin ton fıstığın üretildiği ABD'den sonra dünyanın en çok üretim yapılan ikinci ülkesi konumunu korudu.

5 yıldaki toplam ihracat 215 milyon dolara ulaştı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "yeşil altın" olarak da bilinen Antep fıstığının ihracatı ise geçen yıl, 2012'ye oranla yaklaşık iki kat artarak 4 bin 709 tona yükseldi. Son 5 yıldaki toplam ihracat ise 14 bin tonu aşarak 215 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretilen Antep fıstığı, başta Avrupa olmak üzere dünyanın 40'tan fazla ülkesine ihraç ediliyor.

Türkiye'den 2012-2016 döneminde 11 bin 258 tonu kabuksuz 14 bin 957 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi ve 214 milyon 887 bin 853 dolar gelir elde edildi.

Türk fıstığına en fazla ilgiyi İtalya gösterdi

İthalatçı ülkeler arasında Türk fıstığına en fazla ilgiyi İtalya gösterdi. İtalya'ya 2012'de 9 milyon 479 bin 686 dolar olan yıllık ihracat, 2016'da 28 milyon 91 bin 609 dolara ulaştı.

İtalya'dan sonra en fazla Antep fıstığının ihraç edildiği ülkelerden biri de Almanya oldu. Geçen yıl Almanya'ya 417 ton Antep fıstığı ihraç edilerek 7 milyon 972 bin 333 dolar gelir sağlandı.

AB ve Uzak Doğu'dan talep artıyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antep fıstığının Gaziantep ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Son dönemlerde ihracatçıların tanıtıma yönelik sürdürdüğü çalışmalar ile fıstığın özellikle çikolata ve diğer mamullerin içerisinde kullanılmaya başlanmasının ihracatı olumlu yönde etkilediğine dikkati çeken Çıkmaz, "Diğer taraftan Antep fıstığını diğer ülkelerin ürettiği fıstıklardan farklı kılan tadı ve aromasıdır. Son dönemlerde İtalya başta olmak üzere AB ülkelerinde ve Uzak Doğu'da ürünlerimize yönelik talep artmaktadır. Memnuniyet verici sonucun gelecek yıllarda artarak sürmesini diliyoruz." diye konuştu.