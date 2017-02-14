Antalya'ya bu yıl 8 milyon yabancı turist bekleniyor

Genel merkezi Antalya'da bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) başkanı Hakan Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtdışında turizm fuarlarının devam ettiğini, fuarların tam neticesinin gelmediğini fakat Avrupa'da çok aksiyon bulunmadığını söyledi.

İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi Güney Avrupa ülkelerinde erken rezervasyon oranlarının yüzde 40'lara ulaştığını anlatan Duran, "Bu ülkeler artık daha fazla erken rezervasyon almak istemiyorlar, o nedenle fiyatlarını yükseltiyorlar. Bizde ise Avrupa pazarında büyük bir aksiyon yok. Önümüzdeki aylarda son dakika karar verenlerden kaynaklı bir hareket olabilir." diye konuştu.

"Rusya'da erken rezervasyon 2015 rakamlarının üzerinde devam ediyor"

POYD Başkanı Duran, Rusya pazarında erken rezervasyon miktarının 2015 rakamlarının üzerinde devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene Rusya'dan 2-2,5 milyon turist beklentimiz vardı, halen devam ediyor. Antalya'ya 2017 yılında ortalama 2,5 milyon Rusya tarafından giriş olursa, Avrupa'dan da 1 milyon turist kaybımız olursa, bu seneyi 7,5-8 milyon yabancı turistle tamamlayabiliriz. Geçen yıl yaklaşık 5,7 milyon yabancı turistin geldiği Antalya'ya bu yıl 7,5-8 milyon yabancı turist beklentimiz var. Bu seneyi geçen yıla göre yüzde 30 turist artışıyla tamamlarız diye düşünüyorum."