Antalya'da dev bütçeli 67 tesis yarın açılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı, toplam maliyeti yaklaşık 732 milyon lira olarak belirlenen, dev bütçeli 67 tesisin açılışını yarın gerçekleştirecek.

Başbakan Yıldırım'ın açılışını yapacağı projelerden, şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen batı çevre yolu ile kentin kuş bakışı manzarasını sunan "Ayağınız Yerden Kesilecek" sloganıyla, Tünektepe Teleferiği öne çıkıyor.

Yatırımların, turizmden spora, eğitimden ulaşım ve istihdama kadar birçok alanda önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

"İkinci çılgın proje Boğaçayı"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, her biri hayal olarak görülen, kentin geleceğine yön verecek vizyon projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Antalya'nın değerine değer katacak bu projeler, kent ekonomisine ve turizme sağlayacağı büyük katkının yanı sıra, istihdam da sağlayacak." diyen Türel, bu projelere ilişkin Başbakan Yıldırım'a bir sunum yapacaklarını ve devam eden projeler için ayrıca destek isteyeceklerini vurguladı.

Başbakan Yıldırım'a sunacakları projelerin içerisinde Boğaçayı Projesi, Film Stüdyoları Projesi, Konyaaltı Sahili Projesi, Tünektepe Projesi, Kruvaziyer Liman Projesinin de yer aldığına dikkati çeken Türel, Türkiye'nin Kanal İstanbul'dan sonraki ikinci çılgın projesinin ise "Boğaçayı" olduğunu ifade etti.

Türel, "Türkiye'nin Kanal İstanbul'dan sonraki ikinci çılgın projesi, Boğaçayı Projesi olacak. 1 milyar lira maliyet öngördüğümüz projede kruvaziyer ve yat limanı ile 40 kilometrelik yeni bir sahil oluşturulacak. Bu sayede Konyaaltı'nı tehdit eden sel riskinin de önüne geçmiş olacağız." dedi.

50 yıldır hayal olan Sarısu-Tünektepe Teleferik hattını da hizmete aldıklarını vurgulayan Başkan Türel, projeyle Sarısu'dan, Tünektepe'ye çıkışın 9 dakika sürdüğünü belirtti.

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği teleferik hattının saatte bin 200 yolcuyu zirveye taşıma kapasitesine sahip olduğuna da işaret eden Türel, Antalya'ya kazandırmak istedikleri kruvaziyer ve yat limanı için deniz ve karada zemin etüd çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Türel, "Turizm sektörüne büyük katkı sağlaması beklenen proje ile Antalya tarihi, doğası ve çekim merkezleriyle kruvaziyer turizmde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Turizmin çeşitlenmesi açısından bunlar önemli"

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği 67 tesisin açılışı için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Başbakan Yıldırım tarafından gerçekleştirilecek toplu açılış törenin 10 bin seyirci kapasiteli yeni spor salonunda yapılacağını anlatan Sümer, Antalya Bölge Adliye'sinin de açılacağını kaydetti.

Sümer, Kepez Belediyesi'nin şu ana kadar en büyük yatırımı ve 40 milyon liraya mal olan Mimar Sinan Kongre Merkezi'nin de toplu açılış kapsamında bulunduğunu vurguladı.

Türkiye genelindeki AK Parti'li bütün belediye başkanlarının toplantı için Antalya'da bulunduğunu ve toplu açılış törenine katılacağını aktaran Sümer, Antalya için dev yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Sümer, "Bunlar büyük yatırımlar. Sayın Başbakanımızı çok büyük bir kalabalıkla karşılayacağız. Spor turizmi, kongre, alternatif turizmler diyoruz. Bunları yerine getirecek işlerden biri de Kepez'deki kongre merkezi. 54 milyon 870 bin liraya mal olan 10 bin kişi kapasiteli Antalya Spor Salonu'dur. Turizmin çeşitlenmesi açısından bunlar önemli. Keşke daha önce açılmış olsaydı da belki dünya basketbol şampiyonasına ev sahipliği yapacaktık." diye konuştu.

67 projeden öne çıkanlar şöyle:

"141 milyon lira maliyetli batı çevre yolu. 40 milyon lira maliyetli Kepez Belediyesi Mimar Sinan Kongre Merkezi. 50 milyon liraya mal olan Gazi Bulvarı, Demokrasi ve Çallı kavşakları. Kemer'e yapılan ve 25 milyon liraya mal olan iki köprülü kavşak. 76 milyon 700 liraya mal olan Antalya Bölge Adliye binası. 54 milyon 870 bin liraya mal olan 10 bin kişi kapasiteli Antalya Spor Salonu. 18 milyon 848 bin liraya mal olan Tünektepe Teleferik Projesi.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce altyapıya yönelik 19 proje ile 208 milyon 703 bin liraya mal olan diğer projeler de açılıyor. AA