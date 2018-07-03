Antalya turizmde 5 milyon bandını geçti

Antalya, 2016'da Rusya ve Avrupa pazarı, 2017'de Avrupa pazarında yaşanan düşüşler nedeniyle turizmde çok kötü iki yıl geçirdi.

Oda fiyatlarının da düşmesine neden olan bu dönemin ardından 2018'e hem Rusya hem Avrupa hem de diğer pazarlarda yükselişle başlayan kent, yılın yarısı geçildiğinde, tarihinin en iyi yılı olan 2014'ü geride bırakarak, yeni rekorlara imza atıyor.

Antalya 14 Haziran itibarıyla 2014 rakamlarını geride bırakmayı başardı. 5 milyon turist barajını, 2 Temmuz'da geçti. Bu tarihe kadar kente gelen turist sayısı, 5 milyon 15 bin 745 oldu. Bu dönemde, en çok turist ağırlanan 2014'ün rakamları da yaklaşık 278 bin arttı. Aynı dönemde geçen yıla göre turist sayısı 1 milyon 44 bin 710 artarken, oransal artış yüzde 40 oldu.

Kaynak: DHA