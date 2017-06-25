Antalya Havalimanı son iki yılın zirvesine ulaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların milli ve manevi değerlerin yükseldiği müstesna zaman dilimleri olduğunu söyledi.

Huzur içerisinde dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin geliştiği bir bayram ortamı dileyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya'da şu anda bayram huzur içerisinde geçiyor. Aldığımız tedbirler dolayısıyla herhangi bir sorunumuz yok. Dün itibarıyla şehre gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerimiz geldi. Dün Antalya Havalimanı, son iki yılın rekorunu kırdı. Havalimanımız 140 bin insana dün 24 saat içerisinde gelen ve giden yolcu olarak hizmet verdi. 800'ün üzerinde uçak indi, kalktı. Bu da Antalya'nın otellerinin artık dolu olduğunu gösteriyor."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de dünyanın huzur, barış, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini diledi.

İslam dünyasında ülkelerin birbiriyle olan çekişmesi ile sorunlarının Türkiye'nin İslam dünyasında yeniden büyük bir umut olarak ortaya çıkmasına vesile olduğunu vurgulayan Türel, şöyle konuştu:

"Biz mazlumun, mağdurun yanında bir ülke olarak bu vazifemizi de her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ülkece. Bu kapsamda Türkiye'nin umut olduğu bir süreçte, milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu bayramı idrak etmesi, bu umutların yeşermesi için önemli bir fırsat. Tabii ki bugün huzur içerisinde bir bayram idrak edebiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."

Türel, bayramda şehit aileleri ve gazilerin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Antalya'da nüfus kadar ek misafir"

Bayramda Antalya nüfusunun ikiye katlandığına dikkati çeken Türel, şunları kaydetti:

"Antalya nüfusu, 2 milyon. 2 milyon da yerli ve yabancı misafiri Antalya'da ağırlayacağız. Dolayısıyla bir nüfusu kadar ek bir misafirimiz olacak Antalya'da. Toplam 4-5 milyon kişi yaşıyor olacak bayram süresince. Büyükşehir Belediyesi olarak bayramda teyakkuz halindeyiz, görevdeyiz, çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya gayret edeceğiz. Ayrıca toplu ulaşım araçlarımızda belediyemize ait tramvay, nostalji tramvayı ve resmi plakalı toplu ulaşım otobüslerinde 'Şeker tadında, bayram tadında olsun' diyoruz, ücretsiz olarak vatandaşlarımıza toplu ulaşımdan istifade etmelerine imkan tanıyacağız. Antalya'da belki de yeni rekorlara bu bayramda imza atarak, gelen yabancı ve yerli misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Bütün oteller tamamen dolu. Antalya, yeni rekorlar kırıyor. Gelen uçak sayısında dün yeni bir rekor daha kırıldı. Bu rekorları kırmaya inşallah birlik ve beraberliğimiz sayesinde devam edeceğiz."

Karaloğlu'nun çocuklara bayram harçlığı verdiği bayramlaşmaya, askeri ve mülki erkan katıldı.