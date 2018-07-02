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Antalya deniz otobüsleri 120 bin yolcu taşıdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi deniz otobüsleri, Antalya-Kemer arasında 4 yılda yaklaşık 120 bin yolcu taşıdı.

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Antalya deniz otobüsleri 120 bin yolcu taşıdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 42'şer kişilik 3 tekneyle ulaşım kolaylığı sağlayan deniz otobüsü, 50 dakikada Kemer ilçesine ulaşıyor.

Antalya’nın antik kentleri Termessos, Olimpos ve Aspendos'un adını alan tekneler, Akdeniz ve Beydağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde yolcularına keyifli bir deniz yolculuğu yaşatıyor. Ekonomik, konforlu ve hızlı ulaşım sağlayan deniz otobüsleri, vatandaşlar kadar yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görüyor.

Deniz otobüsü yaz mevsimi boyunca 9.00, 12.00 ve 17.00 saatlerinde Kaleiçi Yat Limanı'ndan, 10.30, 13.30 ve 18.30 saatlerinde Kemer Marina'dan karşılıklı sefer yapıyor.

Tam bilet fiyatının 15 lira olduğu deniz otobüslerinden emekliler 10, öğretmen 10, öğrenciler 9 liraya. Ulaşımdan 65 yaş üzeri vatandaşlar, gaziler, yakınları, engelliler ve refakatçileri, polis, jandarma, basın mensupları ve 0-6 yaş çocuklar da ücretsiz yararlanabiliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: deniz otobüsleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi, antalya
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