Antalya Alışveriş Günleri 7 Temmuz'da başlıyor

Antalya'da 7 Temmuz - 22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek "Antalya Alışveriş Günleri (Antalya Shopping Days)" etkinliğinde otomobilden tablete kadar 700 bin liralık hediye dağıtılacağı belirtildi.

Antalya Tanıtım AŞ'nin organize ettiği etkinliğin tanıtım toplantısı Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) yapıldı.

Toplantıya katılan ATSO Başkanı Davut Çetin, etkinlikle Antalya'nın ticari ve sosyal hayatını geliştirmek istediklerini söyledi.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle istenilen düzeyde geçmediğini belirten Çetin, "Bu yıl hazırlıklarına erken başladığımız etkinlikte 7 otomobil, 7 televizyon, 7 tablet, 77 bisiklet ve 777 basketbol topu hediye edeceğiz. Tüketiciler her 25 liralık harcama karşılığında herhangi bir başvuruya gerek kalmadan çekilişe katılabilecek." dedi.

Alışveriş günlerini Dubai ve Paris'te düzenlenen uluslararası alışveriş festivali gibi bir organizasyona dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Çetin, "Önümüze çıkan engellerden dolayı uluslararasına dönemiyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda engelleri aşarız ve etkinliği uluslararası festival haline getirebiliriz." diye konuştu.

Organizasyon kapsamında "En Güzel Vitrin" yarışması da düzenleyeceklerine ve yurt dışında binlerce lira harcanarak hazırlanan vitrinlerin ciddi anlamda müşteri çektiğini belirten Çetin, "Bizim de tabelalara ve vitrinlere önem vermemiz gerek. Güzel vitrin ciddi anlamda müşteri çekiyor. Düzenlediğimiz bu yarışmayla birinciye 10 bin, ikinciye 7,5 ve üçüncüye 5 bin lira ödül vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Başvuru şartı aranmıyor

Antalya Tanıtım AŞ Başkanı Yusuf Hacısüleyman da bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri etkinlikle Antalya'nın ticari hayatına renk katmayı planladıklarını söyledi.

Organizasyonun tüm Antalya'yı kapsayacağını ifade eden Hacısüleyman, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün ilçelerimiz bu organizasyon içinde yer alıyor. Hediye çekilişine 18 bankanın kredi ve banka kartı sahipleri katılacak. Yapacağımız çekilişlerde herhangi bir katılım veya başvuru şartı aranmıyor." diye konuştu.