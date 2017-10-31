Ankara'dan Paris'e direkt uçuşlar başladı

Türk Hava Yolları'nın başlattığı Ankara-Paris direkt uçuşunun başlaması dolayısıyla TAV Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Ankara-Paris uçuşları salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün karşılıklı gerçekleşecek.

"33 destinasyona direkt uçuşlarla bağlanıyoruz"

TAV Esenboğa Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü Nuray Demirer, "Esenboğa Havalimanı'ndan, yurt içinde 36 ve yurt dışında 18 ülkede 33 destinasyona direkt uçuşlarla bağlanıyoruz. Esenboğa Havalimanı, 2017 yılının 9 ayında bir önceki yıla göre yolcu sayısını yüzde 36 artırdı, 2016'da 13 milyon 200 bin yolcuya, 95 bin 500 uçuşa ev sahipliği yaptı." dedi.

"Bugün Berlin, Frankfurt, Viyana ve Paris'e direkt uçuşlar başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya sahip çıktığını anlatan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, daha sonra THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı ile temasa geçtiklerini ve yapılan toplantıların ardından bugün Berlin, Frankfurt, Viyana ve Paris'e direkt uçuşların başladığını kaydetti.

Baran, Ankara'dan yurt dışına uçuşların kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Çünkü 3 saatte gidebileceğimiz bir yere 10 saatlik zaman harcıyoruz. Ankaralı sanayicinin, tüccarın, bürokratın zamanı çok kıymetli. Bu anlamda bugün bizim için çok önemli. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA