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Ankara'dan istihdam seferberliğine 29 binin üzerinde katkı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da yılın 3 ayında 29 bin 346 kişiye ilave istihdam sağlandığını bildirdi.

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Ankaradan istihdam seferberliğine 29 binin üzerinde katkı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da yılın 3 ayında 29 bin 346 kişiye ilave istihdam sağlandığını bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

ATO olarak istihdamın artması için yaptıkları çalışmaların sonuç vermeye başladığını kaydeden Baran, "Bundan son derece memnunuz. Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz ve koyduğumuz hedef için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 1 Ocak-4 Nisan tarihlerinde Ankara'nın ilave istihdam sayısının 29 bin 346 olduğuna işaret eden Baran, "Bu rakamla Türkiye genelinde İstanbul ve Antalya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyoruz. Ancak biz üçüncülüğü yeterli bulmuyoruz. Önümüzdeki aylarda birinci sıraya çıkmak için devletimizin istihdam teşviklerini üyelerimize anlatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Baran, Ankara'nın sağladığı artı istihdamın, Türkiye genelinin yüzde 6'sını oluşturduğuna dikkati çekti.

Baran, istihdam teşviklerini üyelerine duyurmak için ATO bünyesinde açtıkları İŞKUR Hizmet Noktası'nın çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

İstihdamın artması ve ekonominin büyümesi için istikrar ve güven ortamının çok önemli olduğunu ifade eden Baran, bunu geçmişte ağır bedeller ödeyerek öğrendilerini aktardı.

Baran, işverenlerin ülkeye yapacakları en güzel hizmetin istihdamı katkı sağlamak olduğunun altını çizen Baran, "İstihdam artarsa üretim ve refah da artar. Üyelerimiz, işe alacakları her bir sigortalı için bin 404 lira ödeyecekler, kalan 773 lira tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacak. İşlerimizi, ekonomimizi büyütmek için bu fırsatı iyi değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, ATO Başkanı Gürsel Baran, istihdam, istihdam seferberliği, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu
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