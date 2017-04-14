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Ankara-Niğde Otoyolu için 5 teklif verildi

Türkiye’nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesinde 5 teklif sunuldu.

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Ankara-Niğde Otoyolu için 5 teklif verildi

Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesinde, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Niğde-Pozantı kesiminin tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı.

İnşaat süresi 3 yıl olarak planlanan otoyolun ihalesi için 1'i yabancı olmak üzere 11 şirketin ihale dokümanı satın aldığını kaydeden Tutaş, bunlardan 2 firma 3 ortak girişim grubunun (OGG) teklif verdiğini bildirdi. Komisyonun en kısa sürede dosyaların yeterlilik değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, teklif zarflarını açacağını ifade eden Tutaş, "Yapım ve işletmede en kısa sözleşme süresini teklif eden isteklinin teklifi en uygun teklif olarak belirlenerek Bakan onayına sunulacaktır." dedi.

İhale için teklif veren firmaların isimleri şöyle:

1- Makyol İnşaat

2- ERG İnşaat - Seza İnşaat OGG

3- Cengiz İnşaat- Kalyon İnşaat OGG

4- Limak İnşaat

5- İçtaş- Kolin- Mapa- Fernas İnşaat OG

Etiketler: Ankara-Niğde Otoyolu, ihale
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