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Buradasınız : » » AnadoluJet'ten şubat ayına özel 'fırsat hatları' kampanyası

AnadoluJet'ten şubat ayına özel 'fırsat hatları' kampanyası

AnadoluJet, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanları çıkışlı ve varışlı tek yön uçuşlarında tüm vergiler dahil 69,99 liradan başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı.

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AnadoluJetten şubat ayına özel fırsat hatları kampanyası

 AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları çıkışlı ve varışlı tek yön uçuşlarında tüm vergiler dahil 69,99 liradan başlayan fiyatlarla bilet satışı başlattı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu'yu birbirine bağlama hedefiyle çalışmalarını sürdüren AnadoluJet'in, şubatta "Fırsat Hatları" kampanyasıyla, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları çıkışlı ve varışlı tek yön uçuş biletlerini, tüm vergiler dahil 69,99 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

AnadoluJet yolcuları kampanya kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Adana, Ankara, Bodrum, Denizli, Hatay, Kayseri, Konya, Ordu-Giresun, Sivas ve Trabzon'a, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan da Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Alanya, Kahramanmaraş, Ordu-Giresun ve Samsun'a karşılıklı uçabilecek.

Kampanya, 28 Şubat'a kadar satın alınacak ve uçuşu gerçekleşecek biletlerde geçerli olacak. 

Etiketler: sabiha gökçen havalimanı, Esenboğa Havalimanı, anadolujet
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