Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, "Dünyada petrol fiyatları yükselince Amerikan petrolündeki üretim artacak. Bu da petrol fiyatları üzerine aşağı doğru baskı getirecek" dedi.

Birol, küresel enerji sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Amerika’nın doğalgaz ihracatını daha çok sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yoluyla gerçekleştireceğini anlatan Birol, bu durumun üretici ve tüketici ülkeler ile küresel ekonomiye ciddi etkilerinin olacağını söyledi.

Birol, ülkede son 9 aydaki üretim artışının, ABD petrolünü maliyet açısından Ortadoğu petrolü ile rekabet edebilecek seviyeye taşıdığını dile getirerek, "Amerikan petrolünün rolü şu olacak, dünyada petrol fiyatları yükselince Amerikan petrolündeki üretim artacak. Bu da petrol fiyatları üzerine aşağı doğru baskı getirecek. Bu durum petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde büyümesine engelleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de enerji sektöründe yaşanan bu gelişmelerin doğalgazın jeopolitiği ve dış politikasını etkileyeceğini bildiren Birol, "ABD'nin petrol ve doğalgaz üretimi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok yakın bir zamanda Amerika'yı aynı Ortadoğu ülkelerinde gördüğümüz gibi önemli bir petrol ve doğalgaz üreticisi olarak göreceğiz." diye konuştu.

YEKA ile enerji arz güvenliğine ciddi destek

Birol, geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'nın tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, "İlk defa Türkiye'nin enerji arz güvenliği bu kadar detaylı ve stratejik bir bakışla gündeme alındı." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların çok önemli olduğunu anlatan Birol, şöyle konuştu:

"Türkiye enerji arz güvenliğini çeşitlendirmek için yenilenebilir enerjiyi, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kanalıyla yapmaya önem veriyor. Nükleer enerjinin de enerji kaynakları içinde önemli bir yer elde etmesi için düğmeye basılmış durumda. Nükleerden gerçekten umutluyuz, partner ülkelerle çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Türkiye, enerji arz güvenliğini son derece ciddiye alıyor."