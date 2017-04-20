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Buradasınız : » » Amerikalı e-ticaret devinin geliri açıklandı

Amerikalı e-ticaret devinin geliri açıklandı

Amerikalı e-ticaret devi eBay, bu yılın ilk çeyreğine dair net kar ve gelirini açıkladı.

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Amerikalı e-ticaret devinin geliri açıklandı

Amerikalı e-ticaret devi eBay, bu yılın ilk çeyreğine dair net kar ve gelirini açıkladı.

eBay'den yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 2,22 milyar dolar olduğu bildirildi. Şirket, 2016'nın ilk çeyreğinde 2,14 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,2 azalarak 538 milyon dolara geriledi. Geçen senenin ocak-mart döneminde eBay'in net karı 550 milyon dolardı.

Kurumun hisse başına karı geçen yılın ilk çeyreğinde 0,47 dolar iken bu senenin aynı döneminde 0,49 dolara yükseldi.

eBay, ayrıca bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin 2,28 milyar dolar ile 2,32 milyar dolar arasında olmasının tahmin edildiğini duyurdu.

Şirketin New York borsasında işlem gören hisse başına değeri bu yılın ilk üç ayında yüzde 12,5 değer kazandı.

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