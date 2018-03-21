  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu

Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Google'un ana kuruluşu Alphabet'i geçerek dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu.

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Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu

New York borsasında işlem gören Amazon'un hisseleri bugün yüzde 2,7 artış gösterirken, borsanın kapandığı saatte şirketin piyasa değeri 768 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in hisseleri bugün yüzde 0,4 düşüş gösterdi ve firmanın piyasa değeri 761 milyar dolara geriledi.

Bu sonuçla, Amazon, Alphabet'i geçerek dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi konumuna yükseldi.

ABD'li teknoloji devi Apple ise 889 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor.

Kurucusunun serveti 3,3 milyar dolar arttı

Amazon hisselerindeki artışın ardından şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un da kişisel servetinde artış görüldü.

Dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan ve Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip olan Bezos servetine bugün 3,3 milyar dolar daha kattı.

Böylece, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine" göre, Bezos'un serveti bugün 131,1 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından Şubat başında yayımlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası - Global 500 2018'' raporuna göre de 151 milyar dolarlık değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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