Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye- Almanya arasındaki yakın ticaret iş birliğinin devam ettiğini belirterek, "Özellikle Türkiye'nin de gündeminde olan AB'nin vizeler konusundaki tutumu netleşirse, karşılıklı ticaretimizin artması noktasında da önemli bir engeli aşmış oluruz." dedi.

Tüfenkci, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Genel Sekreteri Dr. Martin Wansleben'ni makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Tüfenkci, Almanya'nın Türkiye'nin önemli ticari partnerlerinden birisi ve en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında geldiğini söyledi.

İki ülke arasında yakın ticari iş birliğinin devam ettiğine işaret eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Amacımız Türk-Alman ticari ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmak ve var olan siyasi ilişkilerden daha bağımsız olarak ticaretimizi artırmak. Özellikle Türkiye'nin de gündeminde olan AB'nin vizeler konusundaki tutumu netleşirse, karşılıklı ticaretimizin artması noktasında da önemli bir engeli aşmış oluruz. Belki şu anki ticaret hacmimizden daha fazla bir ticaret gerçekleştirmiş oluruz."

Wansleben de Türk-Alman ticari ilişkilerinin en üst düzeyde tutulmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Ticari ilişkilerin daha da ileri götürülmesi konusunda çalışıyoruz. Baktığımız zaman Alman yatırımcıların şuana kadar Türkiye'de yaklaşık 22 milyar avroluk yatırımları bulunmaktadır. Bu çerçevede yaklaşık 6 bin Alman şirketi Türkiye'de ticari faaliyetlerini yürütmektedir." diye konuştu.