  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Altının onsu 6 haftanın zirvesinde

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizlerde değişiklik yapmamasının ardından 1.265 dolarla 6 haftanın zirvesini gördü.

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Altının onsu 6 haftanın zirvesinde

Dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri değiştirmemesinin ardından dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında düşüşe geçti. Buna paralel altının onsu dün yüzde 0,87 değer kazanarak günü 1.261 dolardan tamamlaması sonrasında bugün de 1.265 dolarla 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine kadar çıktı. Altının onsu saat 11.10 itibarıyla 1.262 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı ise ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşle 143 lira seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını 959 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararı sonrasında uluslararası piyasada altın fiyatlarında sert yükselişlerin görüldüğünü kaydetti.

Fed'in 4,5 trilyon dolara yükselen bilanço büyüklüğünü "Göreceli yakın bir zamanda" küçültmeye başlayacağını duyurduğunu ve gösterge faizi değiştirmediğini hatırlatan Memiş, Fed kararından sonra dolar/TL'de sert düşüşler, altın fiyatlarında ise yükselişler yaşandığını ancak 3,5250 seviyesine gerileyen dolar/TL'nin altının gram fiyatındaki yükselişi frenlediğini bildirdi.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.255-1.265 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini beklediklerini ifade ederek, altının gram fiyatında ise 142,3 liranın destek, 143,8 liranın ise destek olduğunu söyledi. AA

Etiketler: altın, ons altın
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