  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Altının onsu 1.325 dolar seviyelerinde

Altının onsu 1.325 dolar seviyelerinde

Altının onsu, 1.328 dolarla yaklaşık 10 ayın zirvesini gördükten sonra 1.325 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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Altının onsu 1.325 dolar seviyelerinde

Altının onsu, 1.328 dolarla yaklaşık 10 ayın zirvesini gördükten sonra 1.325 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Gün içerisinde 1.320 doların altında yatay seyreden altının onsu ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 1.328,29 dolara kadar yükseldi ancak daha sonra kazançlarını geri verdi. Altının onsu saat 16.30 itibarıyla 1.325,16 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD istihdam piyasasındaki iyileşmenin biraz ivme kaybettiğini, altının on fiyatının bu hafta içerisinde yaklaşık 10 ayın en yükseğine çıktığını belirtiyor.

Etiketler: altın, ons altın, altın fiyatları
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