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Altının onsu 13 ayın en yükseğine çıktı

Altının ons fiyatı 1.357,59 dolar ile 16 Ağustos 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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Altının onsu 13 ayın en yükseğine çıktı

Altının ons fiyatı 1.357,59 dolar ile yaklaşık 13 ayın zirvesine çıktı.

Altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak güne değer kazancıyla başlayan gram altın 148,5 lirayı görmesi sonrasında saat 10.10 itibarıyla 148,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 244 lira, Cumhuriyet altını 993 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 1.357,59 dolar ile 16 Ağustos 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1.354,00 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Etiketler: altın fiyatları, gram altın, cumhuriyet altını
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