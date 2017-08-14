  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Altının onsu 1.290 doların altında

Altının onsu 1.290 doların altında

Altının ons fiyatı, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin itidal çağrılarıyla azalmasıyla düşüşe geçerek 1.290 doların altında dengelendi.

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Altının onsu 1.290 doların altında

Geçen hafta ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisi ve ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle yatırımcılar güvenli liman arayışıyla altına yöneldi. Altının ons fiyatı cuma günü 1.291,88 dolarla son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Hafta sonu Çin ve Fransa liderleri başta olmak üzere çok sayıda liderin, ABD ve Kuzey Kore'ye, gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunması jeopolitik risk algısının azalmasına katkı sağladı. İtidal çağrılarının ardından küresel piyasalarda risk iştahında kısmen düzelme yaşanırken, altının ons fiyatı da bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 1.285 doların üzerinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı geçen hafta hem dolar/TL'deki hem de altının ons fiyatındaki artışla 147,3 lira ile son 2 ayın zirvesini görmüştü. Bugün sabah saatlerinde piyasalarda dolar/TL'deki gerileme ve altının ons fiyatındaki geri çekilmeyle 145,8 lirayı gören altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 146 lira sınırından alıcı buluyor.

Etiketler: altın fiyatları, altın ons fiyatı, abd, Kuzey Kore
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