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Buradasınız : » » Altının ons fiyatı bin 200 doların üzerinde

Altının ons fiyatı bin 200 doların üzerinde

Dün 1.199,52 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, günü 1.196,23 dolardan tamamladı.

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Altının ons fiyatı bin 200 doların üzerinde

Altının onsu bugün Asya piyasalarında 1.193,60 dolara kadar gerileyen altının onsu, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından 1.203,15 dolara kadar çıktı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.200,66 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Dün 145,20 lira seviyesinden kapanan altının gram fiyatı ise bugün 145 lira seviyelerine geriledikten sonra 146 liranın üzerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, saat 09.35 itibarıyla 146,71 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 liradan satılıyor.

 

 

 

Etiketler: altının ons fiyatı
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