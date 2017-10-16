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Altının kilogramı 152 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 152 bin 600 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 152 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 8 işlemde 8 milyon 765 bin 135,94 liralık ve 37 işlemde 50 milyon 534 bin 353,21 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 148 bin 300 liralık ve 1 işlemde 1 milyon 125 bin 919,14 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. ve Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kazandı.

Etiketler: altın, çeyrek altın, gram altın
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