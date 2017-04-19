Altının kilogramı 151 bin 70 liraya geriledi

Altın piyasasında, 16 işlemde 80 milyon 457 bin 379,14 liralık ve 20 işlemde 33 milyon 604 bin 454,64 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 237 bin 753,84 liralık ve 5 işlemde 2 milyon 644 bin 720,41 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ons Kıymetli Madenler, Garanti· Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: