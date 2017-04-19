  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 151 bin 70 liraya geriledi

Altının kilogramı 151 bin 70 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 151 bin 70 liraya geriledi.

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Altının kilogramı 151 bin 70 liraya geriledi

Altın piyasasında, 16 işlemde 80 milyon 457 bin 379,14 liralık ve 20 işlemde 33 milyon 604 bin 454,64 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 237 bin 753,84 liralık ve 5 işlemde 2 milyon 644 bin 720,41 dolarlık işlem hacmi görüldü. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ons Kıymetli Madenler, Garanti· Bankası şeklinde sıralandı. 

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  152.500,00 1.283,00 1.210,00
En Düşük  150.900,00 1.282,00  
En Yüksek 152.500,00 1.286,30  
Kapanış 151.070,00 1.283,00  
Ağırlıklı Ortalama  151.348,79 1.283,01  
İşlem Miktarı (Kg.) 531,60238 814,65703  
İşlem Sayısı 16 20  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 80.457.379,14 33.604.454,64  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.346,2625941    
Toplam İşlem Adedi 36    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.950,10    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.950,10    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,00
Etiketler: altının kilogram fiyatı, bıst altın endeksi, altın borsası
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