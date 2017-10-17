Altının kilogramı 151 bin 650 liraya geriledi

Altın piyasasında, 12 işlemde 38 milyon 86 bin 172,22 liralık ve 92 işlemde 67 milyon 442 bin 981,91 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 1 milyon 720 bin 869,40 liralık ve 4 işlemde 331 bin 988,60 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Troy Kıymetli· Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 152.600,00 1.304,50 1.093,35

En Düşük 150.000,00 1.288,00

En Yüksek 152.450,00 1.305,70

Kapanış 151.650,00 1.288,10

Ağırlıklı Ortalama 150.451,05 1.292,23

İşlem Miktarı (Kg.) 253,15 1.623,32

İşlem Sayısı 12 92

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 38.086.172,22 67.442.981,91

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.876,47

Toplam İşlem Adedi 104

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.999,54

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.961,83

Altın Endeksi Değişim (%) -1,26

