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Buradasınız : » » Altının kilogramı 151 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 151 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 151 bin 500 liraya geriledi.

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Altının kilogramı 151 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, 15 işlemde 21 milyon 771 bin 127,95 liralık ve 27 işlemde 25 milyon 908 bin 324,51 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 440 bin 625,98 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Halkbankası, Troy Kıymetli· Maden, Deni·zbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazandı.

Ayrıca bültende yer alan açıklamada, KMKTP'de 14 Ekim tarihinde saat 08.50-18.00 arasında yapılacak olan "Borsa İstanbul Olağanüstü Durum Tatbikatı" sebebiyle Elektronik Borsa Sisteminde hizmet verilemeyeceği bildirildi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 153.000,00 1.289,20 1.093,35
En Düşük 151.500,00 1.288,00  
En Yüksek 153.000,00 1.292,00  
Kapanış 151.500,00 1.291,00  
Ağırlıklı Ortalama 152.595,40 1.289,66  
İşlem Miktarı (Kg.) 142,67 624,84  
İşlem Sayısı 15 27  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 21.771.127,95 25.908.324,51  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 767,52    
Toplam İşlem Adedi 42    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.964,36    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.968,50    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,14
Etiketler: altın, altın borsası, altın fiyatları
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