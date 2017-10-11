Altının kilogramı 151 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, 15 işlemde 21 milyon 771 bin 127,95 liralık ve 27 işlemde 25 milyon 908 bin 324,51 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 440 bin 625,98 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Halkbankası, Troy Kıymetli· Maden, Deni·zbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazandı.

Ayrıca bültende yer alan açıklamada, KMKTP'de 14 Ekim tarihinde saat 08.50-18.00 arasında yapılacak olan "Borsa İstanbul Olağanüstü Durum Tatbikatı" sebebiyle Elektronik Borsa Sisteminde hizmet verilemeyeceği bildirildi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: