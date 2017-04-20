Altının kilogramı 149 bin 850 liraya geriledi

Altın piyasasında, 5 işlemde 6 milyon 884 bin 460 liralık ve 19 işlemde 52 milyon 437 bin 319,70 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 133 bin liralık ve 2 işlemde 645 bin 705,01 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Gram Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafi·neri·si· şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: